Çorum'da kaybolan kişi için HES kanalında arama çalışması başlatıldı

Töremiş'in bahçesini sularken HES kanalına düşmüş olabileceğini değerlendiren AFAD, itfaiye ve dalgıç ekipleri, kanal ve çevresinde arama çalışmalarına başladı.

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