Çorum'da hırsızlık zanlısı saklandığı camide yakalandı

Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü götürülen Ö.T'nin 4'ü Kırıkkale'de olmak üzere 35 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen akıllı saat ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 7 bin 800 lira ele geçirildi.

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