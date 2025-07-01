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        Çorum'da hırsızlık zanlısı saklandığı camide yakalandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli, saklandığı camide yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.07.2025 - 17:30 Güncelleme: 01.07.2025 - 17:30
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        Çorum'da hırsızlık zanlısı saklandığı camide yakalandı
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde hırsızlık suçundan aranan şüpheli, saklandığı camide yakalandı.

        Hırsızlık suçundan aranan Ö.T'nin Fatih Mahallesi'ndeki Muhacir Camisi'nde saklandığı belirlendi.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan zanlının üzerinde yapılan aramada, ruhsatsız tabanca, çalıntı olduğu değerlendirilen akıllı saat ile suçtan elde edildiği tahmin edilen 7 bin 800 lira ele geçirildi.

        Gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğü götürülen Ö.T'nin 4'ü Kırıkkale'de olmak üzere 35 ayrı hırsızlık suçundan kaydı bulunduğu tespit edildi.

        Öte yandan şüphelinin demir kapının üzerinden atlayarak bahçeye girmesi ve camiden polis ekiplerince çıkarılması, caminin güvenlik kamerasıyla görüntülendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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