Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da balkondan düşen engelli kişi yaşamını yitirdi

        Çorum'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 08:23 Güncelleme: 13.07.2025 - 08:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da balkondan düşen engelli kişi yaşamını yitirdi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        Zihinsel engelli Can B. (37), ailesiyle yaşadığı Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde bulunan binanın 5. katındaki dairesinin balkonundan düştü.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ağır yaralanan Can B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Ankara'da 26 katlı binada yangın: 3 ölü
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        Aşırı sıcaklara karşı sıcak çarpması uyarısı!
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        "Terörsüz Türkiye"ye ay yıldızlı destek
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        'Kendimi şanslı hissediyorum' butonu neden var?
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        "Pezeşkiyan'ın bulunduğu bina vuruldu"
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        Fenerbahçe transferi resmen açıkladı!
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        "Çin Hint-Pasifik'te barışı baltalıyor"
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        Olmert: Umarım Netanyahu istifa eder
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Bugün yeni gündür, bugün tarihte yeni bir sayfa açılmıştır"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        "Epstein İsrail'e çalışıyordu"
        Yeni hedef Bailey!
        Yeni hedef Bailey!
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Avrupa Birliği ve Meksika için tarife kararı
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Rize'de kaza! Ölü ve yaralılar var
        Yürekleri yakan tesadüf
        Yürekleri yakan tesadüf
        12 milyon lira dolandırıldı
        12 milyon lira dolandırıldı
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Turizmde 'haftalık tatil kararı' ne getirecek?
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Orkun Kökçü coşkusu!
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Grok özür diledi ama yine küfür ediyor
        Dünya mirası oldu
        Dünya mirası oldu
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!
        Kenan Yıldız imzayı atıyor: İşte yeni maaşı!

        Benzer Haberler

        LGS sınavında tam puan alan Kayra Aras Dağ, planlı çalışıp kitap okuyarak b...
        LGS sınavında tam puan alan Kayra Aras Dağ, planlı çalışıp kitap okuyarak b...
        Çorum'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        Çorum'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı, 11 kişi yaralandı
        Bayat'ta ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Bayat'ta ormana sıçrayan yangın söndürüldü
        Tekstil atölyesi bahçesinde çıkan yangına kadın itfaiyeciler de müdahale et...
        Tekstil atölyesi bahçesinde çıkan yangına kadın itfaiyeciler de müdahale et...
        Osmancık'ta çıkan yangında 100 dönüm anız alanı zarar gördü
        Osmancık'ta çıkan yangında 100 dönüm anız alanı zarar gördü
        Çorum'da atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da atık toplama alanında çıkan yangın söndürüldü