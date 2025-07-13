Çorum'da balkondan düşen engelli kişi yaşamını yitirdi
Çorum'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Çorum'da evinin balkonundan düşerek ağır yaralanan engelli kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Zihinsel engelli Can B. (37), ailesiyle yaşadığı Kale Mahallesi Ata Caddesi'nde bulunan binanın 5. katındaki dairesinin balkonundan düştü.
İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Can B, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Hasan Paşa Göğüs Hastalıkları Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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