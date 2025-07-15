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        Çorum'da bir araçta tarihi eser niteliğinde 26 sikke bulundu

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.07.2025 - 13:24 Güncelleme: 15.07.2025 - 13:24
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        Çorum'da bir araçta tarihi eser niteliğinde 26 sikke bulundu
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.

        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe otobüs terminali önünde uygulama yapıldı.

        Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.

        Araçta bulunan T.M., D.K. ve R.S. gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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