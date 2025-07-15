Çorum'da bir araçta tarihi eser niteliğinde 26 sikke bulundu
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde bir araçta yapılan aramada tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.
Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince ilçe otobüs terminali önünde uygulama yapıldı.
Uygulama sırasında durdurulan bir araçta yapılan aramada, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 26 sikke ele geçirildi.
Araçta bulunan T.M., D.K. ve R.S. gözaltına alındı.
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