Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı
Çorum'da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Çorum’da hafif ticari aracın çarptığı yaya yaralandı.
Duran D. (50) idaresindeki 34 UV 9699 plakalı hafif ticari araç, Bahçelievler Mahallesi Bahabey Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Satı B'ye (75) çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaşlı kadın sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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