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        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.07.2025 - 00:08 Güncelleme: 24.07.2025 - 00:08
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        Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde devrilen traktörün altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Nuri Ergişi'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen traktör, Demirşeyh köyünde tarlada çalıştığı sırada devrildi.

        İhbar üzerine köye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde traktörün altına kalan Ergişi'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

        Ergişi'nin cenazesi, ekiplerin çalışmasının ardından Sungurlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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