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        Çorum'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.07.2025 - 19:00 Güncelleme: 25.07.2025 - 19:00
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        Çorum'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
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        Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Aşağı Fındıklı köyü mezarlığı yanında park halindeki 06 EDH 523 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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