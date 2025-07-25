Çorum'da yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Çorum'un Sungurlu ilçesinde yangın çıkan otomobil kullanılamaz hale geldi.
Aşağı Fındıklı köyü mezarlığı yanında park halindeki 06 EDH 523 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine köye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sungurlu Belediyesi itfaiye ekiplerince söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
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