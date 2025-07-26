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        Çorum'da 517 polisle asayiş uygulaması yapıldı

        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan asayiş ve trafik uygulamasında aranan 2 kişi yakalandı, 77 araca 447 bin 467 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.07.2025 - 10:11 Güncelleme: 26.07.2025 - 10:16
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        Çorum'da 517 polisle asayiş uygulaması yapıldı
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        Çorum İl Emniyet Müdürlüğünce yapılan asayiş ve trafik uygulamasında aranan 2 kişi yakalandı, 77 araca 447 bin 467 lira ceza kesildi.

        İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan'ın koordinesinde il merkezi ile ilçelerde 80 ekip, 517 personelle 23 noktada düzenlenen uygulamalarda, 3 bin 337 kişinin GBT sorgusu yapıldı, 1268 araç kontrol edildi.

        Kontrolde 77 araç ve sürücüsüne 447 bin 467 lira ceza kesildi, 3 araç trafikten men edildi.

        Ayrıca hakkında arama kararı bulunan 2 kişi yakalandı, 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.

        Pehlivan, gazetecilere, hava sıcaklığının artmasıyla vatandaşların rahat vakit geçirebilmek için park ve bahçelere yöneldiğini belirterek, "Vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanması, emniyet ve asayişin temini için her zaman yaptığımız gibi uygulamalarımıza devam edeceğiz. Amacımız vatandaşlarımızı rahatsız etmek değil, huzur ve güvenliğin temini anlamında onların yanında bulunduğumuzu, proaktif polislik, önleyici tedbir alma anlamında yanlarında olduğumuzu göstermek." dedi.

        Pehlivan, uygulamalar sırasında parklarda vakit geçiren aileler ve vatandaşlarla da sohbet ederek, huzur ve güvenin temini için sahada olduklarını gösterdiklerini kaydetti.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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