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        Laçin'de nohut hasadı başladı

        Çorum'un Laçin ilçesinde çiftçiler nohut hasadına başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.07.2025 - 17:16 Güncelleme: 27.07.2025 - 17:25
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        Laçin'de nohut hasadı başladı
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        Çorum'un Laçin ilçesinde çiftçiler nohut hasadına başladı.

        Günün erken saatlerinden itibaren tarlalarına giden çiftçiler, yıl boyu özenle bakımını yaptıkları mahsullerini topluyor.

        Genellikle biçerdöver ile yapılan hasatta nohut taneleri kabuklarından ayrılarak römorkörlere aktarılıyor.

        Traktörlerle depolara kaldırılan nohut, satılana kadar burada bekletiliyor.

        Çiftçi Ali Osman Kabaktepe de İğdeler mevkisindeki arazisinde nohut hasadını tamamladı.

        Kabaktepe, AA muhabirine, bu yıl kuraklık dolayısıyla verim kaybı yaşadıklarını söyledi.

        Yıllardır nohut üretimi yaptığını belirten Kabaktepe, "Geçen yıl 60 dönümden 6 ton nohut elde ettim. Bu yıl aynı alandan 3 ton ürün aldım. Rekoltedeki düşmenin nedeni susuzluk ve kuraklık." dedi.

        Kuraklık nedeniyle ilçede arpa ve buğday rekoltesinde de gerileme gözlemlediğini dile getiren Kabaktepe, "İlçemizde su sorunu var, bu nedenle kıraç araziye göre çiftçilik yapıyoruz. Su olmadığı için arpa, buğday, nohut ve ayçiçeği ekebiliyoruz. Diğer ürünleri yapamıyoruz. Su açısından Laçin kısır bir bölge. Obruk Barajı'ndan yararlanamıyoruz. Su olmadığı için pancar, soğan gibi ürünleri ekme şansımız yok." diye konuştu.

        Tarımsal üretime devam etmeleri gerektiğini vurgulayan Kabaktepe, "Kar da etsek zarar da eksek ekmeye mecburuz, ekmeye devam edeceğiz. Umudumuz bu. Gelecek yıl belki zarar edeceğiz belki kar edeceğiz ama yine de ekeceğiz." ifadesini kullandı.

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