Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Boğazkale SYDV görevlileri yaşlıları ziyaret etti

        Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf (SYDV) Başkanlığı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı hanelere ziyaretler düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.10.2025 - 14:52 Güncelleme: 01.10.2025 - 15:21
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boğazkale SYDV görevlileri yaşlıları ziyaret etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Boğazkale Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıf (SYDV) Başkanlığı 1 Ekim Dünya Yaşlılar Günü'nde yaşlı hanelere ziyaretler düzenledi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Boğazkale Kaymakam Vekili ve Vakıf Başkanı Mutlu Köksal'ın talimatıyla düzenlenen ziyaretlere vakıf personeli ve SYDV mütevelli heyeti üyeleri katıldı.

        Görevliler, ziyaret ettikleri yaşlılara hediyeler vererek taleplerini dinledi.

        Boğazkale SYDV Başkanlığınca Vefa Projesi kapsamında yürütülen yaşlı ve engelli evde bakım hizmetinden 55 hanedeki 80 vatandaşın yararlandığı bildirilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "VEFA evde bakım hizmetleri kapsamında yaşlı ve engelli bireylerin bulunduğu hanelerde genel temizlik, kişisel bakım ve temizlik, bulaşık, çamaşır ve ütü hizmetleri ile soba kurulumu, odun kömür taşınması gibi yaşlı ve engelli bireylerin tek başlarına yapamayacakları alanlarda yıl boyunca hizmetler sunuluyor. VEFA evde bakım hizmetleri ile ayda 2 kez olmak üzere tüm haneler ziyaret edilerek bakım hizmetleri yürütülüyor."

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Meclis yeni yasama yılına başlıyor
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        Ünlü oyuncular tanık olarak dinlendi
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        İki kardeşin boğazını kesmişti... Caniden şaşırtan talep!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        Gıdada kullanılması yasak ama market rafında!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        O an kameraya yansıdı... 'Kamikaze' insansız deniz aracı imha edildi!
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        Güney Afrika'nın Fransa Büyükelçisi ölü bulundu
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        17 yaşındaki genç ruhsatsız silahını çekti! Sokakta babasını öldürdü!
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Trump'tan Harvard açıklaması: Anlaşmaya yakınız
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Düşme sonrası görüntüleri ortaya çıktı
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Anne babalar dikkat! Salgın gibi: Akran dehşeti!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Cimbom, Avrupa'yı salladı: Kabus gecesi!
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        Boğazın en pahalılarından! Koza-İpek Holding'e ait köşk satıldı
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        "Liverpool'u çaresiz bıraktılar"
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Bu köyün tamamının soyadı aynı!
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        Kilis ve Gaziantep liman şehri oluyor
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Aşk belgelendi
        Aşk belgelendi
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Altın bir kez daha rekor kırdı
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Gökyüzünde görsel şölene hazır olun!
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri
        Beyin çürümesi yaşamamak için 5 altın öneri

        Benzer Haberler

        Çorum'da Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali yapılacak
        Çorum'da Hitit TechFest: Çorum Bilim ve Teknoloji Festivali yapılacak
        Çorum'da minibüsün motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Çorum'da minibüsün motoruna giren kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
        Çorum Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'ndan kardeş okula kırtasiye desteği
        Çorum Yıldırım Beyazıt Ortaokulu'ndan kardeş okula kırtasiye desteği
        Çorum'da taksi ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameras...
        Çorum'da taksi ile elektrikli motosikletin çarpıştığı kaza güvenlik kameras...
        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, Manisa FK maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Teknik direktör Çavuş, Çorum FK'de "ofansif" futbolla şampiyonluk hedefliyo...
        Teknik direktör Çavuş, Çorum FK'de "ofansif" futbolla şampiyonluk hedefliyo...