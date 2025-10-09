İskilip Kaymakamı Polat'yan evi yanan ailelere ziyaret
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Asarcık köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.
İskilip Kaymakamı Ramazan Polat, Asarcık köyünde meydana gelen yangında evleri zarar gören aileleri ziyaret etti.
Kaymakamlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre Polat, ziyarette, Asarcık köyü Kozveren Mahallesi'nde çıkan yangında evleri zarar gören İsmet Çördük, Ali Çördük ve Ahmet Çördük'e geçmiş olsun dileklerini iletti.
Yanan evleri de inceleyen Polat, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.