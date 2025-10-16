Çorum'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü
Çorum'un Osmancık ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Arif Demir (52) idaresindeki 06 MPP 80 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Nurettin A'nın kullandığı 19 AFN 457 plakalı kamyonetle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.
Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
