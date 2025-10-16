Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

        

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.10.2025 - 15:46 Güncelleme: 16.10.2025 - 16:09
        
        

        Arif Demir (52) idaresindeki 06 MPP 80 plakalı otomobil, İstanbul-Samsun D-100 kara yolu Küçük Sanayi Sitesi kavşağında Nurettin A'nın kullandığı 19 AFN 457 plakalı kamyonetle çarpıştı.

        İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi.

        Kaza nedeniyle D-100 kara yolunda ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

