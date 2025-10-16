Çorum FK, Hatayspor maçına hazır

Tedavisine devam edilen Geraldo, antrenmanın bir bölümüne katılırken kaleci Hasan Hüseyin Akınay ise takımdan ayrı çalıştı.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular, ısınmanın ardından taktik hücum, savunma, kenar orta sonlandırma ve duran top çalışmaları yaptı.

