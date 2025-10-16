Çorum'da öğrenciler Filistin halkı yararına kermes düzenledi

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayreddin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde Filistinliler yararına kermes düzenlendi.

Okul bahçesinde gerçekleştirilen etkinlik, Kuran tilavetiyle başladı.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, kermeste yaptığı konuşmada, Filistin'de soykırım yapan İsrail'in ürünlerinin dünya genelinde boykot edildiğini söyledi.

Boykotun geçici bir tepki değil, bir yaşam biçimi haline getirilmesi gerektiğini belirten Candan, "En önemlisi, boykota devam etmektir. Gazze'deki süreç nasıl ilerlerse ilerlesin, İsrail ne yaparsa yapsın bizim yapmamız gereken en önemli ödev, boykotu bir ömür boyu sürdürmek. İsrail'e ve destekçilerine karşı duruşumuzu ortaya koymak." dedi.

Çorum Belediyesi Prof. Dr. Hayrettin Karaman Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Ahmet Metin Duran ise Gazze'nin sadece bir coğrafya değil, sabrın ve direnişin sembolü olduğunu vurguladı. Duran, "Orada yıkılan sadece binalar değil, çocukların hayalleri, annelerin duaları da yıkılıyor. Ancak her sabah yeniden doğan bir umut, bir direniş ve bir iman var. Bizler de bu kermesle o umuda bir damla su olmak istiyoruz." dedi.