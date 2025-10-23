Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı
Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.
Özcan T. idaresindeki 34 KAV 747 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolu Küre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Mustafa A'nın kullandığı 19 ADS 813 plakalı araçla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücülerle birlikte 19 ADS 813 plakalı araçta bulunan Filiz A. yaralandı.
Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
