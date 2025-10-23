Habertürk
        Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı

        Çorum'da 2 otomobilin çarpışması sonucu üç kişi yaralandı

        Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 20:00 Güncelleme: 23.10.2025 - 20:00
        Çorum'un Alaca ilçesinde çarpışan iki otomobildeki 3 kişi yaralandı.

        Özcan T. idaresindeki 34 KAV 747 plakalı otomobil, Çorum-Alaca kara yolu Küre köyü yakınlarında aynı istikamette seyreden Mustafa A'nın kullandığı 19 ADS 813 plakalı araçla çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerle birlikte 19 ADS 813 plakalı araçta bulunan Filiz A. yaralandı.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Alaca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

