        Çorum Haberleri

        Çorum'da "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İdari Tarihimizin Gelişim Süreci" konferansı düzenlendi

        Hitit Üniversitesi tarafından "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İdari Tarihimizin Gelişim Süreci" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.10.2025 - 21:00 Güncelleme: 23.10.2025 - 21:00
        İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yapılan konferansta yaptığı konuşmada, modern devlet anlayışının temellerinin Osmanlı'nın son dönemlerinde atıldığını söyledi.

        Işık, "Cumhuriyet idaresi bir kopuş değil, aksine Osmanlı'dan devralınan bir birikimin yeniden yapılanmış halidir. Bu süreçte kurumsallaşma, hukuk devleti ve kamu yönetimi bilincinin gelişimi büyük önem taşır." dedi.

        Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaya ise Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet'e uzanan süreçte Osmanlı'nın idari yapısında meydana gelen dönüşümleri anlattı.

        Kaya, "18. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı, hem iç hem dış dinamiklerin baskısıyla modernleşme ihtiyacı duymuştur. Rusya’nın askeri tehditleri, Fransız Devriminin yaydığı fikirler ve Avrupadaki siyasi dengeler Osmanlı'yı reform arayışına yöneltmiştir." diye konuştıu.

        Osmanlı'dan Cumhuriyet'e geçişin sadece siyasi değil, aynı zamanda zihinsel bir dönüşüm olduğunu ifade eden Kaya, "Modernleşme bir kopuş değil, tarihsel sürekliliğin farklı bir evresidir. Bu anlayış Cumhuriyet’in idari yapılanmasında da açıkça görülür." ifadelerini kullandı.

        Konferansa Vali Yardımcısı Yeliz Mercan, Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Talip Kurt, Asal Bölge Başkanı Personel Albay Erdal Dirik, Hitit Üniversitesi Rektörü Yardımcısı Prof. Dr. Nurcan Baykam ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

