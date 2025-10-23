Çorum'da "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İdari Tarihimizin Gelişim Süreci" konferansı düzenlendi

Hitit Üniversitesi tarafından "Meşrutiyet'ten Cumhuriyet'e İdari Tarihimizin Gelişim Süreci" konulu konferans düzenlendi.

İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zekeriya Işık, Ethem Erkoç Konferans Salonu'nda yapılan konferansta yaptığı konuşmada, modern devlet anlayışının temellerinin Osmanlı'nın son dönemlerinde atıldığını söyledi.

Işık, "Cumhuriyet idaresi bir kopuş değil, aksine Osmanlı'dan devralınan bir birikimin yeniden yapılanmış halidir. Bu süreçte kurumsallaşma, hukuk devleti ve kamu yönetimi bilincinin gelişimi büyük önem taşır." dedi.

Hitit Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Kaya ise Meşrutiyet döneminden Cumhuriyet'e uzanan süreçte Osmanlı'nın idari yapısında meydana gelen dönüşümleri anlattı.

Kaya, "18. yüzyılın sonlarından itibaren Osmanlı, hem iç hem dış dinamiklerin baskısıyla modernleşme ihtiyacı duymuştur. Rusya’nın askeri tehditleri, Fransız Devriminin yaydığı fikirler ve Avrupadaki siyasi dengeler Osmanlı'yı reform arayışına yöneltmiştir." diye konuştıu.