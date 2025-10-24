Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da "Öğretmen Akademileri" başladı

        Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Çorum'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmen akademileri başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 21:54 Güncelleme: 24.10.2025 - 21:54
        Çorum'da "Öğretmen Akademileri" başladı
        Çorum Valisi Ali Çalgan, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen öğretmen akademileri ilk dersinde "Şehir ve Kültür" konulu söyleşi yaptı.

        Müzik ve şiir dinletisiyle başlayan programda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, şiir okudu.

        Vali Çalgan, konuşmasında, şehir ve insan ilişkisinin tarihsel gelişimine dikkati çekerek, "Dünyanın ilk şehirleri bizim coğrafyamızda kurulmuştur. Mezopotamya’da, Nil kıyılarında, Batı Anadolu’da ve Urfa Göbeklitepe, Harran gibi yerleşimler bunun en somut örnekleridir. Bu şehirler tesadüfen kurulmadı, yaşamı mümkün kılan koşulları sundukları için burada doğdular." dedi.

        Şehirlerin yalnızca taş ve binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Çalgan, "Bir şehrin en kıymetli varlığı insanıdır. Dağını, taşını, havasını, toprağını anlata anlata bitiremeyiz ama şehri asıl anlamlı kılan insanıdır. Bu yüzden insanı anlatmak, aslında şehri anlatmaktır." ifadelerini kullandı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ise öğretmen akademilerinin yalnızca bilgi paylaşımı değil, aynı zamanda öğretmenlerin toplumsal, kültürel ve sanatsal donanımlarını artırmayı amaçlayan kapsamlı bir program olduğunu söyledi.

        Çağlar, "Edebiyat, şehir kültür, biyografi ve müzik akademilerimizle birlikte öğretmenlerimizin görev yaptıkları şehri tanımalarını, insanıyla etkileşim içinde olmalarını istiyoruz. Bu çalışmalar, öğretmenlerimizin mesleki gelişim yolculuklarında önemli bir yer tutuyor. Çünkü biz, öğretmenimize yapılan her yatırımın öğrencimize ve dolayısıyla geleceğimize yapılan bir yatırım olduğuna inanıyoruz." diye konuştu.

        Etkinliğe Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Bektaş, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutanı Albay Kubilay Ayvaz da katıldı.

