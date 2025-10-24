Çorum'da "Öğretmen Akademileri" başladı

Milli Eğitim Bakanlığının "Öğretmen Akademileri Projesi" kapsamında Çorum'da 2025-2026 eğitim öğretim yılı öğretmen akademileri başladı.

Çorum Valisi Ali Çalgan, Buhara Kültür Merkezi'nde düzenlenen öğretmen akademileri ilk dersinde "Şehir ve Kültür" konulu söyleşi yaptı.

Müzik ve şiir dinletisiyle başlayan programda Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Turhan Candan, şiir okudu.

Vali Çalgan, konuşmasında, şehir ve insan ilişkisinin tarihsel gelişimine dikkati çekerek, "Dünyanın ilk şehirleri bizim coğrafyamızda kurulmuştur. Mezopotamya’da, Nil kıyılarında, Batı Anadolu’da ve Urfa Göbeklitepe, Harran gibi yerleşimler bunun en somut örnekleridir. Bu şehirler tesadüfen kurulmadı, yaşamı mümkün kılan koşulları sundukları için burada doğdular." dedi.

Şehirlerin yalnızca taş ve binalardan ibaret olmadığını vurgulayan Çalgan, "Bir şehrin en kıymetli varlığı insanıdır. Dağını, taşını, havasını, toprağını anlata anlata bitiremeyiz ama şehri asıl anlamlı kılan insanıdır. Bu yüzden insanı anlatmak, aslında şehri anlatmaktır." ifadelerini kullandı.