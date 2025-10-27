Arca Çorum FK, Kütahyaspor maçının hazırlıklarına başladı

Trendyol 1. Lig'in 11. haftasında dün oynanan Boluspor karşılaşmasında forma giyen futbolcular yenileme idmanı yaparken, diğer oyuncular ise ısınmanın ardından dar alan oyunu, taktik ve koşu çalışmaları yaptı.

Çorum FK Tesisleri'nde teknik direktör Çağdaş Çavuş yönetimindeki antrenmanda futbolcular iki grup halinde çalışma yaptı.

