        Çorum Haberleri

        Çorum'daki uçurtma şenliğinde akıma kapılan çocuk hastaneye kaldırıldı

        Çorum'da düzenlenen uçurtma şenliğinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 21:56 Güncelleme: 27.10.2025 - 21:56
        Çorum'daki uçurtma şenliğinde akıma kapılan çocuk hastaneye kaldırıldı
        Çorum’da düzenlenen uçurtma şenliğinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.

        Çorum Barajı Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde elektrik kablosuna temas eden D.Ş. (4), akıma kapılarak yaralandı.

        İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

        Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        D.Ş'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.

