Çorum'daki uçurtma şenliğinde akıma kapılan çocuk hastaneye kaldırıldı
Çorum'da düzenlenen uçurtma şenliğinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Çorum’da düzenlenen uçurtma şenliğinde elektrik akımına kapılan 4 yaşındaki çocuk yaralandı.
Çorum Barajı Belediye Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen uçurtma şenliğinde elektrik kablosuna temas eden D.Ş. (4), akıma kapılarak yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çocuk, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
D.Ş'nin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.