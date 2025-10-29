Habertürk
        Çorum Haberleri

        Çorum'da yol kontrolünde 187 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi

        Çorum'un Laçin ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde bir otomobilde yapılan aramada, 187 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Giriş: 29.10.2025 - 13:24 Güncelleme: 29.10.2025 - 13:24
        Çorum'da yol kontrolünde 187 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum-Laçin kara yolundaki uygulama noktasında 34 JU 2478 plakalı otomobil durduruldu.

        Araçta yapılan aramada 187 bin 217 uyuşturucu hap bulundu. Araçtaki N.U. ve U.A. gözaltına alınarak, işlemleri için karakola götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

