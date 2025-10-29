Çorum'da yol kontrolünde 187 binden fazla uyuşturucu hap ele geçirildi
Çorum'un Laçin ilçesinde jandarma ekiplerince yol kontrolünde bir otomobilde yapılan aramada, 187 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Çorum-Laçin kara yolundaki uygulama noktasında 34 JU 2478 plakalı otomobil durduruldu.
Araçta yapılan aramada 187 bin 217 uyuşturucu hap bulundu. Araçtaki N.U. ve U.A. gözaltına alınarak, işlemleri için karakola götürüldü.
