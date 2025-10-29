Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı

        Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.10.2025 - 15:06 Güncelleme: 29.10.2025 - 15:06
        Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı törenle kutlandı
        Çorum'un ilçelerinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi.

        Bayat Kaymakamı Kerem Yücel, kutlama etkinlikleri çerçevesinde makamında tebrikleri kabul etti.

        Ardından Kaymakam Yücel ve Belediye Başkanı Vekili Adem Özgen, Bayat Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi bahçesinde düzenlenen törende, vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Törende öğrenciler halkoyunları ve geleneksel okçuluk gösterileri sundu.

        - Dodurga

        Dodurga Kaymakamı Gizem Tokur'un makamında tebrikleri kabul etmesiyle başlayan kutlama etkinlikleri, Dodurga Belediyesi Güreş Alanı'nda devam etti.

        Burada Tokur, Belediye Başkanı İsmail Çetinkaya ile vatandaşların bayramını tebrik etti.

        Tokur, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 102. yıl dönümünü büyük gurur ve sevinçle kutladıklarını söyledi.

        Vatandaşların bayramını tebrik eden Tokur, Türk milletinin Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kurtuluş Savaşı'nı başlatarak istiklaline ve istikbaline sahip çıktığını kaydetti.

        Öğrencilerin gösteriler sunduğu etkinlikte, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda başarı elde edenlere ödülleri verildi.

        - Osmancık

        Çorum'un Osmancık ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

        Osmancık Kaymakamı Furkan Duman’ın tebrikleri kabulünün ardından kapalı pazar alanında tören yapıldı.

        Törende Kaymakam Duman ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, öğrencilerin ve vatandaşların bayramını kutladı.

        Kaymakam Duman, törende yaptığı konuşmada, Cumhuriyet'i Türk halkına emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve minnetle andığını söyledi.

        Türk milletinin birliğini, dirliğini bozmak isteyenlerin hiçbir zaman amaçlarına ulaşamayacaklarını vurgulayan Duman, "Bir milleti ortak değerler etrafında birleştirmek ve ortak bir amaca yönelterek bir arada tutabilmenin önemi çok büyüktür. 102. yıl dönümünü kutladığımız Cumhuriyet Bayramı'mız, yüce milletimizin birlik ve dayanışma halinde, en zor koşullarda bile zaferleri tarihimize kaydedebildiğini bize hatırlatmaktadır." dedi.

        Programda, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Öğrencilerin çeşitli gösteriler sunduğu tören, kortej geçişiyle sona erdi.

        Törene Cumhuriyet Savcısı Rümeysa Parlak, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, İlçe Jandarma Komutan Vekili Teğmen Ahmetcan Uluyor ve vatandaşlar katıldı.

        - İskilip

        İskilip'te Cumhuriyetin kuruluşunun 102. yıl dönümü, Şehit Mikail Kaya Şehir Stadyumu'nda düzenlenen törenle kutlandı.

        Kaymakam Ramazan Polat, Belediye Başkanı İsmail Çizikci ve Garnizon Komutanı Üsteğmen Adem Gökguş, öğrencilerin ve vatandaşların bayramlarını kutladı.

        Kaymakam Polat, burada yaptığı konuşmada, 29 Ekim'in Türk milletinin tarih sahnesinde yeniden doğduğu, bağımsızlığını dünyaya haykırdığı kutlu bir gün olduğunu söyledi.

        Cumhuriyet'in Türk milletinin asırlardır süregelen bağımsızlık tutkusunun, azim ve kararlılığının en büyük eseri olduğuna dikkati çeken Gökguş, "Gazi Mustafa Kemal'in önderliğinde yokluklar içinde yürütülen Milli Mücadele'nin ardından kurulan Türkiye Cumhuriyeti yalnızca bir yönetim biçimi değil, aynı zamanda bir varoluşun, bir yeniden dirilişin ifadesidir." dedi.

        Öğrencilerin hazırladıkları gösteriler ve halk oyunlarının ardından bayram dolayısıyla düzenlenen yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Kargı

        Kargı İlçe Stadyumu'nda düzenlenen kutlama programında Kaymakam Oğuzhan Akman ve Belediye Başkanı Hamit Dereli, halkın ve öğrencilerin bayramını kutladı.

        Kaymakam Akman, törende yaptığı konuşmasında, Cumhuriyet'in kuruluşunun yurt genelinde coşkuyla ve gururla kutlandığını söyledi.

        Programında konuşmaların ardından şiirler okundu, gösteriler sunuldu.

        29 Ekim Cumhuriyet Bayramı vesilesi ile düzenlenen yarışmalar sonucunda dereceye giren öğrencilere ödülleri de verildi.

        Törene Belediye Başkanı Hamit Dereli, Cumhuriyet Savcısı Musa Avşar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, AK Parti İlçe Başkanı Gülhan Demiral, CHP İlçe Başkanı Hakan Çelik, MHP İlçe Başkanı Raşit Erdoğan ile vatandaşlar katıldı.

        - Ortaköy

        Ortaköy ilçesi 100. Yıl İlkokulu Etkinlik Sahasında 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni gerçekleştirildi.

        Törene Ortaköy Kaymakamı Burak Şapaloğlu, Belediye Başkanı Taner İsbir, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Mahsun Kutlu, İlçe Emniyet Amiri Yusuf Karatay, İlçe Müftüsü Sadık Saran ile vatandaşlar katıldı.

        Törende şiirler okuyan öğrenciler, halkoyunları gösterileri sundu, halat çekme yarışması düzenlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

