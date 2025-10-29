Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sungurlu'da Cumhuriyet Bayramı "Veteranlar gösteri maçı" ile kutlandı

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen "Veteranlar Gösteri Maçı"nda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve eski sporcular forma giydi.

        Giriş: 29.10.2025 - 16:49 Güncelleme: 29.10.2025 - 16:49
        Sungurlu'da Cumhuriyet Bayramı "Veteranlar gösteri maçı" ile kutlandı
        Çorum'un Sungurlu ilçesinde düzenlenen "Veteranlar Gösteri Maçı"nda Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere ve eski sporcular forma giydi.

        Sungurlu Belediyesince 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde "Veteranlar Gösteri Maçı" organize edildi.

        Sungurlu İlçe Stadı'ndaki karşılaşmada Belediye Başkanı Dere'nin yanı sıra ilçenin futbol tarihine iz bırakmış eski futbolcular forma giydi.

        20'şer dakikalık iki devre halinde oynanan karşılaşmanın normal süresi 2-2'lik eşitlikle tamamlandı. Siyah formalı takım, seri penaltı atışları sonucu karşılaşmayı 5-4 galip tamamlandı.

        Belediye Başkanı Dere, AA muhabirine, etkinliğe ilçe içinden ve dışından 78 eski futbolcunun katıldığını söyledi.

        Veteranlar Gösteri Maçı'nın ilk kez geçen yıl yapıldığını belirten Dere, "Maça iştirak eden ağabeylerimiz bu sene daha formdaydı. Belli ki geçen yıldan bugüne epey antrenman yapmışlar." dedi.

        Güzel bir gösteri maçı yaptıklarını dile getiren Dere, "Sakatlık olmadı, eğlenceli bir maç oldu. Sonucu penaltılar belirledi ama dostluk kazandı." diye konuştu.

        Sungurlu Belediyespor Kulübü Başkanı Ahmet Haşim Özsaray da her yıl 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda benzer bir gösteri maçı düzenlemeyi planladıklarını, bu yıl ikinci kez maç organize ettiklerini kaydetti.

        Eski profesyonel futbolcu Haydar Naneli ise organizasyona katılan sporculara teşekkür etti.

