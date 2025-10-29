Kargı'da fener alayı yürüyüşü gerçekleştirildi

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları daha sonra Kargı Belediyesi önünde gerçekleştirilen konserle devam etti.

Yürüyüşe katılan vatandaşlar ellerinde meşaleler ve bayraklarla marşlar söylerken, evlerinin balkonlarından izleyen vatandaşlar ise korteji alkışlayarak destek verdi.

Fen Lisesi önünden hareket eden kortej, bando takımı eşliğinde Saat Kulesi Meydanına kadar yürüdü.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.