        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

        Çorum'da hakkında 17 yıl 8 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.10.2025 - 11:32 Güncelleme: 30.10.2025 - 11:32
        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan ise 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin (34) saklandığı adresi tespit etti.

        Adrese gelen polis ekiplerini fark etmesi üzerine kaçmaya çalışan S.K, kovalamaca sonucu Bahçelievler Mahallesi Şenyurt Sokak'ta yakalandı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

