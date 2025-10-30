Çorum'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, teknik ve fiziki takip sonucu "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 8 ay, "özel hayatın gizliliğini ihlal etmek" suçundan ise 1 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K'nin (34) saklandığı adresi tespit etti.

