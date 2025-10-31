Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Köyüne pizzacı açtı şimdi talebe yetişmeye çalışıyor

        KEMAL CEYLAN/EMRAH AKILLI - Ankara'da 40 yılı aşkın yaşadıktan sonra emekli olup köyüne dönen pizza ustası Ahmet Çelik, atadan kalma evinin bahçesine açtığı pizzacıda talebe yetişmeye çalışıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.10.2025 - 11:35 Güncelleme: 31.10.2025 - 11:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        Köyüne pizzacı açtı şimdi talebe yetişmeye çalışıyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        KEMAL CEYLAN/EMRAH AKILLI - Ankara'da 40 yılı aşkın yaşadıktan sonra emekli olup köyüne dönen pizza ustası Ahmet Çelik, atadan kalma evinin bahçesine açtığı pizzacıda talebe yetişmeye çalışıyor.

        Başkentte yıllarca pizza ustası olarak çalışan 3 çocuk babası 58 yaşındaki Ahmet Çelik, büyük şehrin koşuşturmasından yorulduğunu fark edince köyüne dönmeye karar verdi.

        Vefat eden anne babasından kalma Çorum'un Osmancık ilçesine bağlı Hanefi köyündeki evi elden geçiren Çelik, bahçeye de çevresindekilerin "tutmaz" dediği pizzacı fırını açtı.

        Çorum merkeze 84, Osmancık ilçesine 30 kilometre uzaklıktaki köyünde taş fırın ile 3 masalık salondan oluşan pizza dükkanını eşi Birgül, kayınvalidesi Münevver Çakır ve halasının oğlu ile işletmeye başlayan Ahmet Çelik, kısa zamanda çevrede tanınır hale geldi.

        Sosyal medyanın da etkisiyle Çorum'un yanı sıra Kastamonu, Sinop, Amasya ve Samsun'un ilçelerinde de tanınan Çelik, tahmin ettiğinin üzerinde talep görünce iş yerini büyütme kararı aldı.

        Yaz sezonunun bitişiyle 100 metrekarelik yeni bir salonun inşasına başlayan Çelik, pizzacının çiçeklerle süslenen bahçesine 8 kameriye yaptırarak, müşterilerine daha geniş bir alanda hizmet vermeye hazırlanıyor.

        - "Müşterileri evimize gelmiş misafirler gibi görüyoruz"

        Ahmet Çelik, AA muhabirine, insanlara güzel bir hizmet sunduklarına inandığını söyledi.

        Bölgede kısa sürede tanındığını belirten Çelik, "150 kilometre uzaklıktaki Kastamonu'nun Tosya ilçesi, Çorum'un Osmancık, Kargı ilçeleri, Amasya'nın Merzifon ilçesi başta olmak üzere çevredeki bütün yerleşim yerlerinden misafirlerimiz oluyor. Özellikle hafta sonları yoğunluk yaşıyoruz. Yer sıkıntısı oluyor, bu nedenle salonumuzu büyütüp bahçemizi de düzenlemeye başladık. Talep çok fazla." dedi.

        Gelenlerin çok memnun kaldığını, internet yorumlarında henüz hiçbir şikayet almadıklarını dile getiren Çelik, "Bizim evimiz de burası olduğu için müşterileri evimize gelmiş misafirler gibi görüyoruz ve öyle hissettiriyoruz. Burada eşim, kayınvalidem var ve yaz döneminde çocuklarım geliyor. Halamın oğlu Mehmet Kayalı da yardıma geliyor. İnsanlar uzaktan geldiği için onları misafir olarak kabul edip, onlara hizmetimizi sunup mutlu şekilde ayrılmalarını hedefliyoruz." diye konuştu.

        -"Eşimin evlendiğinden beri iş yeri açma hayali vardı"

        Ahmet Çelik'in eşi Birgül Çelik ise köy hayatını sevdiğini, Ankara'dan dönünce problem yaşamadığını anlattı.

        Başlangıçta yılın yarısında Ankara'da, yarısında köydeki evde kalmayı planladıklarını belirten Çelik, şunları kaydetti:

        "Eşimin evlendiğinden beri iş yeri açma hayali vardı, sonunda eşim amacına ulaştı. 6 ay köyde, 6 ay Ankara'da kalırız diye düşündük ama bizim tahmin ettiğimizden fazla potansiyel oluştu. Gelen misafirlerimiz çok memnun, biz memnunuz, eşim iş yeri açtığı için çok mutlu. Biz de ona destek olmak için annemle birlikte buradayız."

        Köy muhtarı Muzaffer Özüdoğru ise pizzacı açıldıktan sonra köyün kalabalıklaştığını, özellikle hafta sonları köyde yoğunluk yaşandığını ifade etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Uber’den Türkiye’ye 200 milyon dolarlık yatırım
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        Facia sonrası kaçak bölüm uyarısı: Ağırlığı değişiyor
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        İlk kez AB üyesi bir ülke İstanbul Sözleşmesi'nde çekilebilir
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, kalp krizi sonrası yeniden hayata tutundu
        10 yıl önce 1 yıl ömür biçildi, kalp krizi sonrası yeniden hayata tutundu
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        İkisi de 13 yaşında... Ortaokul öğrencileri... Boynundan bıçakladı!
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Ozan Elektronik Para'ya kayyum atandı
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        Elektrik faturalarında yeni dönem
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        İş yerinin kumandasını kopyaladılar! 7 kilo altını çaldılar!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Maç bir anda durdu... Arkadaşları yanına koştu!
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Uçmaktan yorulup ilişkiyi bitirdi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Japonlardan 'ters ithalat' hamlesi
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Real Madrid'de ayın oyuncusu Arda Güler!
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        Beyaz Saray'da 'Cadılar Bayramı' kutlaması
        "İlişkim işime engel oldu"
        "İlişkim işime engel oldu"
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Evde tansiyonunuzu ölçerken bu hataları yapmayın!
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        Prens Andrew'un ünvanları geri alındı
        OKS TES’e dönüşecek
        OKS TES’e dönüşecek
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        FT: Trump-Putin görüşmesi iptal edildi
        Performatif erkek nedir, ne değildir?
        Performatif erkek nedir, ne değildir?

        Benzer Haberler

        Belediye Başkanı Çakmak, trafik kazasında yaralandı
        Belediye Başkanı Çakmak, trafik kazasında yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Çorum'da bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı
        Serinova Belde Belediye Başkanı Çakmak Çorum'daki trafik kazasında yaraland...
        Serinova Belde Belediye Başkanı Çakmak Çorum'daki trafik kazasında yaraland...
        Çorum'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
        Çorum'da çıkan ev yangınında 7 kişi dumandan etkilendi
        Milli halterci Türkan Beşikçi, Dünya Halter Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Milli halterci Türkan Beşikçi, Dünya Halter Şampiyonası'na hazırlanıyor
        Çorum'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Çorum'da 17 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı