Çorum'da bir zanlı parkta tartıştığı kişiyi bacağından bıçakla yaraladı
Çorum'da parkta tartıştığı zanlı tarafından bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.
H.H.A. ile U.G. arasında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda H.H.A. bacağından bıçakla yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.
