        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da bir zanlı parkta tartıştığı kişiyi bacağından bıçakla yaraladı

        Çorum'da parkta tartıştığı zanlı tarafından bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.11.2025 - 09:11 Güncelleme: 04.11.2025 - 09:11
        Çorum'da bir zanlı parkta tartıştığı kişiyi bacağından bıçakla yaraladı
        Çorum'da parkta tartıştığı zanlı tarafından bacağından yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

        H.H.A. ile U.G. arasında Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Aşık Mahzuni Şerif Parkı'nda henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

        Kavgaya dönüşen olayda H.H.A. bacağından bıçakla yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Yaralı, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

