        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da jandarma bir haftada 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirdi

        Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir haftada 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.11.2025 - 10:03 Güncelleme: 06.11.2025 - 10:03
        Çorum'da jandarma bir haftada 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirdi
        Çorum'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda bir haftada 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi, 5 kişi gözaltına alındı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde, kentteki uyuşturucu üretimi ve ticaretini önlemeye yönelik operasyonlar düzenlendi.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilere ait araç ve adreslerde yapılan aramalarda 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirildi.

        Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

