        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı

        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2025 - 23:07 Güncelleme: 07.11.2025 - 23:07
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
        Çorum'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı ve Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan A.Ö, A.E.A, U.A, C.C. ve N.U'nun karakoldaki işlemleri tamamlandı.

        Çorum Adliyesine sevk edilen zanlılardan A.Ö, A.E.A. ve U.A. çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, C.C. ve N.U. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Çorum'da jandarma ekiplerince son bir haftadır yürütülen operasyonlarda 5 şüpheli gözaltına alınmıştı. Zanlılara ait araç ve adreslerde yapılan aramalarda 736 bin 217 uyuşturucu hap ele geçirilmişti.

