Çorum'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Yılmaz P. (68) idaresindeki 52 ADN 484 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı köyü yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Araçta sıkışan sürücü ile eşi Asiye P. (67), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
