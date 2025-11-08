Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı

        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.11.2025 - 16:18 Güncelleme: 08.11.2025 - 16:22
        Çorum'da devrilen otomobildeki karı koca yaralandı
        Çorum'da otomobilin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

        Yılmaz P. (68) idaresindeki 52 ADN 484 plakalı otomobil, Çorum-Samsun kara yolu Konaklı köyü yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçta sıkışan sürücü ile eşi Asiye P. (67), itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

