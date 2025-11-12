Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu'nun annesinin cenazesi Çorum'da defnedildi

Cenazeye Çoştu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum Valisi Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de katıldı.

Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun 63 yaşında vefat eden annesi Bedriye Çoştu'nun cenazesi, Çorum'un İskilip ilçesinde toprağa verildi.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.