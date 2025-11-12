Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu'nun annesinin cenazesi Çorum'da defnedildi

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun 63 yaşında vefat eden annesi Bedriye Çoştu'nun cenazesi, Çorum'un İskilip ilçesinde toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:42 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çoştu'nun annesinin cenazesi Çorum'da defnedildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Zekeriya Çoştu'nun 63 yaşında vefat eden annesi Bedriye Çoştu'nun cenazesi, Çorum'un İskilip ilçesinde toprağa verildi.

        Ankara Bilkent Şehir Hastanesinde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi görürken yaşamını yitiren Çoştu'nun cenazesi, kara yoluyla memleketi Çorum'un İskilip ilçesine getirildi.

        Bedriye Çoştu'nun cenazesi, Şeyh Muhyiddin-i Yavsi Camisi'nde ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Uludere Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Bakan Yardımcısı Çoştu, cenaze töreninin ardından taziyeleri kabul etti.

        Cenazeye Çoştu'nun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çorum Valisi Ali Çalgan, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Çetin Ali Dönmez de katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        Melisa Şengül'ün ölümüyle ilgili 2 kişi serbest
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Bayat ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Bayat ilçesinde evde çıkan yangın söndürüldü
        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
        Çorum'da mercek bulutu görüntülendi
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Çorum'da iki otomobil çarpıştı, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı
        Şehit Astsubay İbbiği'nin ailesine Çorum Valisi Çalgan'dan taziye ziyareti
        Şehit Astsubay İbbiği'nin ailesine Çorum Valisi Çalgan'dan taziye ziyareti
        Şehit astsubayın Çorum'daki babaevinde yas
        Şehit astsubayın Çorum'daki babaevinde yas
        Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şehadet haberi Çorum'daki ailesine veril...
        Astsubay Üstçavuş Burak İbbiği'nin şehadet haberi Çorum'daki ailesine veril...