Çorum FK, yarın deplasmanda Bandırmaspor ile karşılaşacak
Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 14. haftasında yarın deplasmanda Bandırmaspor'a konuk olacak.
Bandırma 17 Eylül Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak müsabakayı, hakem Turgut Doman yönetecek.
Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Geraldo ile Aleksic'in bu maçta forma giymesi beklenmiyor.
Ligde 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet sonucunda 25 puan toplayan Çorum FK, Bandırmaspor'u yenerek zirve yarışını sürdürmeyi hedefliyor.
