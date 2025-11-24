İskilip'te kadına karşı şiddete farkındalık etkinliği düzenlendi

Etkinlikte Aile Destek Merkezi (ADEM) kursiyerleri ile kadın katılımcılar, kadına yönelik şiddetle mücadelede uluslararası sembol olarak kullanılan turuncu temalı toka ve bileklikler hazırladı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.