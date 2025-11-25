Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Sungurlu'da polis ekiplerinden kadınlara KADES tanıtımı yapıldı

        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 22:19 Güncelleme: 25.11.2025 - 22:22
        Sungurlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında, kadınlara KADES uygulamasını tanıttı.

        Atatürk Meydanı’nda kurulan stantta polis ekipleri, Kadın Acil Destek İhbar Sistemi (KADES) hakkında bilgilendirme yaparak broşür dağıttı.

        Kadınlara şiddet ve taciz gibi durumlarda güvenlik birimlerine en hızlı şekilde ulaşmalarını sağlayan uygulamanın kullanımını anlatıldı.

        Kadınlara broşürün yanı sıra karanfil de verildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

