Çorum'da sis etkili oldu
Çorum'un Dodurga ilçesinde yoğun sis etkili oldu.
Çorum-Dodurga kara yolu Yunus Emre Bulvarı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.
Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.
İlçede cadde ve parkların sisle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.
