        Çorum Haberleri

        Çorum'da sis etkili oldu

        Çorum'un Dodurga ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Giriş: 28.11.2025 - 13:04 Güncelleme: 28.11.2025 - 13:04
        Çorum'da sis etkili oldu
        Çorum'un Dodurga ilçesinde yoğun sis etkili oldu.

        Çorum-Dodurga kara yolu Yunus Emre Bulvarı'nda yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü.

        Sürücüler, trafikte ilerlemekte güçlük çekti.

        İlçede cadde ve parkların sisle kaplanması güzel görüntüler oluşturdu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

