        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        İskilip'te "Atma Dönüştür" etkinliği düzenlendi

        Çorum'un İskilip ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezinde "Atma Dönüştür" temalı etkinlik düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2025 - 14:34 Güncelleme: 30.11.2025 - 14:34
        Çorum'un İskilip ilçesinde, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezinde "Atma Dönüştür" temalı etkinlik düzenlendi.

        İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliğinde Uludere Mahallesi'ndeki Engelsiz Yaşam Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinlikte, geri dönüştürülmüş materyaller kullanılarak hazırlanan oyunlar özel bireylerle birlikte oynandı.

        İskilip Kaymakamlığından yapılan açıklamada, çevre bilincini artırmayı ve geri dönüşümün günlük yaşamdaki önemini göstermeyi amaçlayan etkinliğin, keyifli ve verimli bir şekilde tamamlandığı bildirildi.

        Etkinliğe Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve Özel Bilge Türk Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi personeli ile öğrenciler ve veliler katıldı.

