Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı

1-30 Kasım'da yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yağma, tehdit, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.

