Çorum'da çeşitli suçlardan aranan 78 kişi yakalandı
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, hakkında çeşitli suçlardan yakalama kararı bulunan kişilere yönelik çalışma başlatıldı.
1-30 Kasım'da yapılan çalışmalarda, hırsızlık, uyuşturucu ticareti, yağma, tehdit, dolandırıcılık gibi suçlardan aranan 78 kişi yakalandı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 41'i çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 37 kişi ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
