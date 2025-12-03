Kargı'da özel eğitim sınıfı öğrencileri sergi açtı
Çorum'un Kargı ilçesinde özel eğitim sınıfı öğrencileri sergi açtı.
3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla açılan sergide, öğrencilerin derslerde yaptığı çalışmalar sergilendi.
Kargı Kaymakamı Oğuzhan Akman, Kargı Belediye Başkanı Hamit Dereli, İlçe Emniyet Amiri Çağatay Özyılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Murat Şimşek ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Peker, Kargı Cumhuriyet YİBO Konferans Salonu'nda düzenlenen sergiyi gezdi.
Kaymakam Akman, serginin ardından öğrencilerle sohbet etti.
