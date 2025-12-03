Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Alaca Kaymakamı Dinçer'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti

        –Alaca Kaymakamı Meriç Dinçer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla, Alaca Engelliler Derneğini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 21:22 Güncelleme: 03.12.2025 - 21:22
        Alaca Kaymakamı Dinçer'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
        Dinçer, dernek üyeleri ve Başkan Ahmet Görür ile bir araya gelerek sohbet etti.

        Dinçer, derneğin aktif çalıştığını ve teknik donanıma sahip olduğunu belirterek, “Sadece bugün değil, her zaman engelli vatandaşlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek için çalışıyoruz” dedi.

        Dernek başkanı Görür ise engelli bireylerin toplumsal hayata katılımının sağlanması ve ihtiyaç duydukları şartların verilmesinin en büyük destek olduğunu ifade etti.

