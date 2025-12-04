Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da öğretmenlere "Felsefe ve Düşünce" eğitimi verildi

        Çorum'da akademisyen ve yazar Dr. Necdet Subaşı, öğretmen akademileri kapsamında öğretmenlere "Felsefe ve Düşünce" eğitimi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2025 - 11:00 Güncelleme: 04.12.2025 - 11:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da öğretmenlere "Felsefe ve Düşünce" eğitimi verildi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'da akademisyen ve yazar Dr. Necdet Subaşı, öğretmen akademileri kapsamında öğretmenlere "Felsefe ve Düşünce" eğitimi verdi.

        İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, öğretmenlerin kültürel ve entelektüel gelişimlerini desteklemeyi amaçlayan programda Subaşı, öğretmenlerle "yer bildirimi" konulu söyleşi yaptı.

        Kurumun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Subaşı, yer bildirimi kavramının sadece fiziksel konum belirtmekten öte bir anlam taşıdığını bildirdi.

        Entelektüel bağlamda yer bildirimi yapmanın ise çok daha zor olduğunu belirten Subaşı, entelektüel olmanın hakikatin peşinden gitmek olduğunu, bireylerin kendilerini sorgulamalarının ve bu sorgulama sürecinde ön yargılarından, korkularından sıyrılmalarının önemli olduğunu vurguladı.

        İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, söyleşinin ardından Subaşı'na katkılarından dolayı teşekkür ederek günün anısına hediye takdim etti.

        Söyleşiye, Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İsmail Bulut da katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        Soygun tarihi: 13 Kasım... Market arabasına koydu! Siyah poşetlere sardı!
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        "Trump hesabı" tartışma yarattı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Papa'nın ziyaretinden 1 gün sonra arsasını satışa çıkardı
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Osimhen'de çoğu gitti azı kaldı!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Anne oğul bıçaklandı! Babanın dişleri kırıldı! Komşu değil kâbus!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        Kazımcan Karataş fırsat iyi değerlendirdi!
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        3 kişi ölmüştü! Bu davanın benzeri görülmedi! "Sürücü kimdi?"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        "CHP üç S'li bir alanda bocalamakta"
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Putin: Donbass bölgesi kesinlikle Rusya'nın
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        Epstein'in adasından görüntüler ilk kez yayınlandı
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        TIR'a arkadan çarptı! 2'si kadın 4 ölü! Katliam gibi...
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kız öğrenciye tekmeli yumruklu darp! Okul bahçesinde akran dehşeti!
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Kuruşu kuruşuna yönetici zamları
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Trump'tan elektrikli araçlara yönelik yeni adım
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Sadece 120 saniyede hayatınızı değiştirin
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Maduro'dan Trump ile görüşmesine ilişkin açıklama
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Kadın ve erkek kalbi arasındaki farklar
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Ege ve Akdeniz için sağanak, iç bölgeler için buzlanma uyarısı
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali

        Benzer Haberler

        Alaca Kaymakamı Dinçer'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
        Alaca Kaymakamı Dinçer'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Ziyareti
        GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışmasına ara...
        GÜNCELLEME - Çorum'da kayıp ihbarı yapılan kişi için arama çalışmasına ara...
        Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
        Uçurumda mahsur kalan keçileri itfaiye kurtardı
        Başkan Arslan engelli bireyleri özel günlerinde yalnız bırakmadı
        Başkan Arslan engelli bireyleri özel günlerinde yalnız bırakmadı
        Yeşilay Çorum Şubesi Laçin Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
        Yeşilay Çorum Şubesi Laçin Gençlik Merkezi'ni ziyaret etti
        Çorum'da Yeşilay'dan özel gereksinimli çocuklara moral ziyareti
        Çorum'da Yeşilay'dan özel gereksinimli çocuklara moral ziyareti