        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri

        Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

        Giriş: 04.12.2025 - 12:21 Güncelleme: 04.12.2025 - 12:21
        Çorum'da kayıp olarak aranan kişi ölü bulundu
        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde ailesince kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi baraj gölünde bulundu.

        Önceki gün öğle saatlerinde ilçe merkezine 3 kilometre mesafede Obruk Barajı kıyısındaki bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan Yılmaz Erdem'in (59) bulunması için dün akşam ara verilen arama kurtarma çalışmaları bu sabah tekrar başladı.

        AFAD Müdürlüğü, Oğuzlar Belediyesi, Oğuzlar İlçe Jandarma Komutanlığı ile komando taburunca yürütülen arama çalışmaları, Obruk Barajı gölünde yoğunlaştı.

        Samsun Emniyet Müdürlüğü Deniz Polisleri dalgıç ekibinin de destek verdiği çalışma neticesinde Erdem'in cenazesi, Obruk Barajı gölünde bulundu.

        Dalgıçlarca yüzeye çıkarılan Erdem'in cenazesi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırılacak.

        Çorum'un Oğuzlar ilçesinde 2 Aralık'ta bağ evine gitmek üzere evinden ayrılan ve geri dönmeyen Yılmaz Erdem'in bulunması için dün arama kurtarma çalışması başlatılmıştı.

        Bağ evinin bulunduğu Çeşnon mevkisinde jandarma, AFAD ve Oğuzlar Belediyesi ekiplerince, dron ve arama köpeği ile yapılan aramalarda Erdem'den bir iz bulunamaması üzerine çalışmalar, bağ evinin kıyısında bulunduğu Obruk Barajı gölünde yoğunlaşmıştı.

        Öte yandan, Erdem'in kendi bağ evine girdiği ve çıktığı anlar, başka bir bağ evinin güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

