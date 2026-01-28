Habertürk
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

        Çorum'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 00:01 Güncelleme: 28.01.2026 - 00:01
        Çorum'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı
        Çorum’da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Eyüp Y. idaresindeki 19 AEN 536 plakalı otomobil ile Orhan C’nin kullandığı 19 AEN 980 plakalı otomobil, Çorum-İskilip kara yolu Deller köyü yakınlarında çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Araçlarda sıkışan yaralılar, Çorum Belediyesi itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı.

        Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan Elif Eda Y. (10), Osman Y. (62), Gamze C. (15), Elanur C. (17), Seyit Ç. (37) ve Dilek C. (38) yaralandı.

        Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırıldı.

