        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'un Sungurlu ilçesinde altyapı yatırımıyla yıllık 576 bin metreküp suyun kaybolması önlendi

        KEMAL CEYLAN / CAHİT EMRALİ - Çorum'un Sungurlu ilçesinde 212 kilometrelik içme suyu hattının 122 kilometresi yenilenerek, yıllık 576 bin metreküp suyun kaybolmasının önüne geçildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.01.2026 - 12:06 Güncelleme: 29.01.2026 - 12:06
        Sungurlu Belediye Başkanı Muhsin Dere, AA muhabirine, belediye başkanı seçildiğinde ilçenin "su krizi" yaşadığını, kayıp-kaçak oranının yüzde 75 seviyesinde olduğunu tespit edince içme suyu altyapısını yenilemeye karar verdiklerini söyledi.

        Asbestli borulardan oluşan 212 kilometre uzunluğundaki içme suyu altyapısının 122 kilometrelik kısmını polietilen borularla değiştirdiklerini belirten Dere, "Yüzde 75'ler civarında kayıp-kaçak oranımız vardı. 35 bin kişilik merkez ilçe nüfusumuza 100 bin kişiye yetecek suyu gönderiyorduk kuyularımızdan. Onda bile yüksek kotlara su veremez durumdaydık. Hemen bununla ilgili çalışmalarımıza başladık. 1,5 yılda yaklaşık 300 milyon lira suya kaynak ayırmış olduk." dedi.

        Altyapı yatırımıyla ilçede su sıkıntısının önüne geçildiğini dile getiren Dere, "13 bin abonenin saatine kadar borularını değiştirdik. Şu anda depolarımız dolu. 42 kuyudan aldığımız suyla şehrimizi susuz bırakmamaya uğraşıyorduk. Yaptığımız yatırımla 122 kilometrelik boru hattı değişimiyle aylık 48 bin metreküp, yıllık ise yaklaşık 576 bin metreküp su tasarrufu sağlanmış oldu Sungurlu'muzda." diye konuştu.

        İlçenin şebeke suyu altyapısını tamamen yenileyeceklerini vurgulayan Dere, "Suyun öneminin farkındayız. Yüzde 75'ten yüzde 30'lar seviyesine getirdiğimiz kayıp kaçak oranımızı sıfırlara kadar indireceğiz. Bir damla suyu bile kaçak vasıtasıyla kaybetmiş olmayacağız. Vatandaşlarımıza da sağlıklı borulardan suyumuzu ulaştırmış olacağız. Tamamını inşallah 2026 sonuna kadar bitireceğiz." açıklamasında bulundu.

        Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce içme ve sulama amaçlı yapımı tamamlanan Kırankışla Barajı ile Diği Göleti'nde bu yıl su tutulmaya başlanacağını dile getiren Dere, "Arıtma tesisi etüt projesi yatırım programına alındı. İnşallah yapıldığı zaman barajlarımızdan aldığımız su arıtma tesisimizde arıtılacak ve Sungurlu'muza su temini artık sağlıklı şekilde sağlanmış olacak." ifadesini kullandı.

        - "Bir damla suyu kaybetme lüksümüz yok"

        Suyun hayati önem taşıdığının altını çizen Dere, şunları kaydetti:

        "Bir Orta Anadolu kasabası, gelişmekte olan bir kasaba olarak suyun öneminin farkındayız. Büyükşehirlerimizde, ülkemizde ve dünyada su farkındalığının oluşması lazım. Bir damla suyu kaybetme lüksümüz yok. İlerleyen yıllarda suyun daha da önemli olacağını öngörüyoruz. Belki denizden arıtma tesisleri vasıtasıyla su verme gündeme gelecek ki ilgili kurumlarımız bunu çalışıyorlardır. Dolayısıyla bir yerel yönetim, belediye olarak üzerimize düşeni yaptığımızı düşünüyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

