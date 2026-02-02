Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Uluslararası Seyahat Acenteleri EMITT 2026 kapsamında Çorum'u ziyaret etti

        Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (EMITT) kapsamında Türkiye'ye gelen uluslararası seyahat acentelerinin temsilcileri, Çorum'u gezdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2026 - 12:41 Güncelleme: 02.02.2026 - 12:41
        Uluslararası Seyahat Acenteleri EMITT 2026 kapsamında Çorum'u ziyaret etti
        Çorum Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, yabancı turizm acentelerinin temsilcilerine, belediyenin davetlisi olarak geldikleri kentte tarihi ve kültürel alanlar tanıtıldı.

        Program kapsamında Şehir Müzesi, Çorum Müzesi, Tarihi Çorum Meydanı, Dikiciler Arastası ve Velipaşa Hanı'nın ziyaret eden temsilciler, kentteki gastronomi ürünlerini de tatma fırsatı buldu.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum'u uluslararası turizm rotalarına dahil etmek istediklerini, bu kapsamda 12 Şubat'ta da üç grup halinde uluslararası seyahat acentelerinin temsilcilerini Çorum'da misafir edeceklerini kaydetti.

