Laçin'de yaklaşık 5 yıldır kapalı olan pazar yeniden açıldı
Çorum'un Laçin ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde kapanan ilçe pazarı tekrar açıldı.
Laçin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Laçin Kaymakamlığı ve Laçin Belediyesince yaklaşık 5 yıldır kapalı bulunan ilçe pazarının yeniden açılması için çalışma başlatıldı.
Laçin Belediyesince Ulu Cami yanındaki alan, ilçe halk pazarı yeri olarak belirlendi. Pazar esnafı bugün tezgahlarını açarak satış yapmaya başladı.
Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, 5 yılın ardından tekrar açılan pazar yerini ziyaret etti.
Açıklamada, vatandaşların her hafta çarşamba günü kurulacak pazara ulaşması için Laçin Belediyesince ücretsiz servis hizmeti verileceği kaydedildi.
