Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Laçin'de yaklaşık 5 yıldır kapalı olan pazar yeniden açıldı

        Çorum'un Laçin ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde kapanan ilçe pazarı tekrar açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2026 - 18:24 Güncelleme: 11.02.2026 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Laçin'de yaklaşık 5 yıldır kapalı olan pazar yeniden açıldı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Çorum'un Laçin ilçesinde Kovid-19 salgını döneminde kapanan ilçe pazarı tekrar açıldı.

        Laçin Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Laçin Kaymakamlığı ve Laçin Belediyesince yaklaşık 5 yıldır kapalı bulunan ilçe pazarının yeniden açılması için çalışma başlatıldı.

        Laçin Belediyesince Ulu Cami yanındaki alan, ilçe halk pazarı yeri olarak belirlendi. Pazar esnafı bugün tezgahlarını açarak satış yapmaya başladı.

        Laçin Kaymakamı Murat Yeşilyurt ve Belediye Başkanı Mustafa Toydemir, 5 yılın ardından tekrar açılan pazar yerini ziyaret etti.

        Açıklamada, vatandaşların her hafta çarşamba günü kurulacak pazara ulaşması için Laçin Belediyesince ücretsiz servis hizmeti verileceği kaydedildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Meclis'te yumruklu kavga
        Meclis'te yumruklu kavga
        İki bakanlıkta devir teslim
        İki bakanlıkta devir teslim
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        11 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Bursa'da vahşet! Denize attığı 5 yaşındaki oğlu boğuldu!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Eşekle kaçan hırsızın ifadesi ortaya çıktı!
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Menajer Ayşe Barım 12 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        Aziz İhsan Aktaş savunma yapıyor
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        "Bizi aşağıya çekmeye çalışıyorlar!"
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        Kampanya sezonu 2026’ya taşındı
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        İstanbul'da kuyumcu soygunu! İş yeri sahibi vuruldu!
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Son 10 yılda en çok hangi şehirlerin nüfusu arttı?
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Oyuncu Arslan hayatını kaybetti
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Kayıp başvurusundan emlakçı cinayeti çıktı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Şampiyonluk ihtimalleri açıklandı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Okan Buruk'un Juventus planı!
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşkın izinde 20 şehir
        Aşk bitti
        Aşk bitti
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        Şimdilik yüzde 50’sine tanı konuyor, yüzde 5’i tedavi ediliyor! Yakın gelecekte her şey değişecek
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de
        12 bin yıllık Göbeklitepe Berlin'de

        Benzer Haberler

        Çorum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum FK, İstanbulspor maçının hazırlıklarını sürdürdü
        Çorum'dan ilçe belediye başkanları Portekiz ve İspanya'da teknik geziye kat...
        Çorum'dan ilçe belediye başkanları Portekiz ve İspanya'da teknik geziye kat...
        Mecitözü'nde afet farkındalığı eğitimi yapıldı
        Mecitözü'nde afet farkındalığı eğitimi yapıldı
        TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü, araçtan güçlükle çıkarıldı; 1 ölü, 2 ağır...
        TIR'a çarpan minibüsün sürücüsü, araçtan güçlükle çıkarıldı; 1 ölü, 2 ağır...
        Çorum'daki kazada ağır yaralanan genç kadından acı haber
        Çorum'daki kazada ağır yaralanan genç kadından acı haber
        Çorum'da "Pazarın Anahtarı, Ar-Ge'nin Temeli: Fikri ve Sınai Mülkiyet Strat...
        Çorum'da "Pazarın Anahtarı, Ar-Ge'nin Temeli: Fikri ve Sınai Mülkiyet Strat...