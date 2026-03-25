        Çorum'da çamura saplanan araçta mahsur kalan aileyi AFAD kurtardı

        Çorum'da çamura saplanan araçta mahsur kalan 2'si çocuk 6 kişilik aile, AFAD ekiplerince kurtarıldı.

        Giriş: 25.03.2026 - 14:55 Güncelleme:
        Alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde 112 Acil Çağrı Merkezini arayan E.A, Sarmaşa köyü yakınlarında aracının çamura saplandığını ve ailesiyle mahsur kaldığını belirterek, yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri sevk edildi.

        Üç araçla bölgeye giden 5 kişilik AFAD ekibi, arazi koşullarının elverişsizliği nedeniyle yolun yaklaşık 1 kilometrelik kısmını yaya olarak kat etti.

        İkisi çocuk 6 kişilik aile ve çamura saplanan otomobil, yaklaşık 6 saat süren çalışmayla kurtarıldı.

        Ailenin bölgedeki hobi bahçesine gittiği, akşam saatlerinde etkili olan yoğun yağış nedeniyle dönüş yolunda aracın çamura saplandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        Pezeşkiyan'dan Türkçe mesaj
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran: Pakistan, ABD'nin teklifini bize iletti
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        İran'dan ABD'ye: Topraklarımızı savunacağız
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son gelişmeler!
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        Enerji krizi sonrası elektrik ve doğalgaza zam var mı?
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        "Hasreti bitirmek istiyoruz"
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Saç saça baş başa girdiler! İki kadının trafik kavgası!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        Osimhen'e Drogba modeli!
        "Keşke böyle olmasaydı"
        "Keşke böyle olmasaydı"
        Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!
        Kar spreyi 30 öğrenciyi hastanelik etti!
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        "Okan Buruk'un verdiği söz tutuldu!"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Öğretmen baba ile kızı gözyaşına boğdu!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Dünya Kupası yolunda rakip Romanya!
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        Futbolcu cinayetinde kim neden tutuklandı?
        5G’de tarihi adım
        5G’de tarihi adım
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Rolden çıkamayan oyuncu tedavi olmalı"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        "Bir anda çocuk manyağı oldum"
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        En ucuz yolculuk hangi araçla mümkün?
        "20 kilo verdim"
        "20 kilo verdim"

        Benzer Haberler

        Bayat'ta Nevruz Bayramı kutlandı
        Bayat'ta Nevruz Bayramı kutlandı
        Futbolcular için yeni nesil performans ölçüm sistemi geliştirildi
        Futbolcular için yeni nesil performans ölçüm sistemi geliştirildi
        Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis, 3 yaralı
        Polis aracıyla otomobil çarpıştı: 1'i polis, 3 yaralı
        Çorum'da polis aracı ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Çorum'da polis aracı ile otomobil çarpıştı, 3 kişi yaralandı
        Sungurlu'dan Çorum FK'ye Süper Lig yolunda pankartlı destek
        Sungurlu'dan Çorum FK'ye Süper Lig yolunda pankartlı destek
        Çorum'da organ ve doku nakli hizmetleri için iş birliği protokolü imzalandı
        Çorum'da organ ve doku nakli hizmetleri için iş birliği protokolü imzalandı