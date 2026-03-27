Çorum'da Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması tamamlandı
Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilerin bilişsel gelişimlerini desteklemek amacıyla düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Yarışması tamamlandı.
İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, ilkokul ve ortaokul kademelerinde gerçekleştirilen yarışmada öğrenciler analitik düşünme, problem çözme, strateji geliştirme ve dikkat becerilerini ortaya koyarak mücadele etti.
Motif, küre, equilibrio, abluka ve pentago oyunlarında yarışan ve dereceye giren öğrencilere ödülleri İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Cihan Türkmen ve Tahir Demir tarafından verildi.
