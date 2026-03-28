Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Çorum Haberleri Haberleri

        Çorum'da sürücünün yayayı darbetmesi güvenlik kamerasında

        Çorum'da bir sürücünün yayayı darbetmesi güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.03.2026 - 09:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Alınan bilgiye göre, Ulukavak Mahallesi Yazıçarşı bölgesinde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Selim S. (57) ile bu sırada yoldan 53 ACG 200 plakalı minibüsüyle geçen sürücü arasında tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi üzerine aracından inen kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, Selim S'yi darbetti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Darbedilmesi nedeniyle yaralanan Selim S, sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Olayın ardından aracına binerek uzaklaşan minibüs sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

