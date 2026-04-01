Çorum'da benzin bidonunun alev alması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı

Çorum'da bir evde benzin bidonunun alev alması sonucu çıkan yangında 1 kişi yaralandı, 2 kişi dumandan etkilendi.



Gülabibey Mahallesi Bağcılar 36. Sokak’ta 3 katlı binanın 3. katındaki M.A’ya ait dairede, devrilen benzin bidonunun yanan sigarayla temas etmesi sonucu yangın çıktı.



İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.



Ev sahiplerinin kendi imkanlarıyla söndürdüğü yangında S.A. ayaklarından yaralanırken, M.A. ve İ.A. dumandan etkilendi.



Bu kişiler, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan dairede maddi hasar oluştu.

