Çorum'da uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Çorum'un Alaca ilçesindeki uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çorum İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğünce ilçede uyuşturucu kullandığı belirlenen şüpheliler takibe alındı. Teknik ve fiziki takibin ardından 3 şüphelinin bulunduğu araç Çorum-Alaca kara yolunda jandarma ekiplerince durduruldu. Araçta ve şüphelilerin üzerinde yapılan aramada 224 sentetik ecza ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.