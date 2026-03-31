        Hitit Üniversitesinde oryantiring etkinliği düzenlendi

        Çorum Hitit Üniversitesinde oryantiring etkinliği yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.03.2026 - 15:22 Güncelleme:
        Maliye Kulübünce, Gençlik ve Spor Bakanlığınca yürütülen Üniversite Öğrenci Toplulukları İş Birliği ve Destek Programı (ÜNİDES) kapsamında, Çorum Oryantiring İl Temsilciliği iş birliğiyle düzenlenen programda, Kuzey Kampüs için oryantiring haritası hazırlandı.

        Oryantiring İl Temsilcisi Duran Torbacıoğlu, etkinlik öncesi katılımcılara yön bulma teknikleri ve harita kullanımı konularında teorik eğitim verdi.

        Eğitimin ardından kampüs alanında gerçekleştirilen yarışta, ilkokul ve üniversite öğrencileri belirlenen parkurda yarıştı.

        Haritalar aracılığıyla hedef noktalarını sırasıyla bularak parkuru tamamlayan katılımcılardan dereceye girenlere ödüller verildi.

        Proje koordinatörü ve Maliye Bölümü 4. sınıf öğrencisi Gönül Beyza Erçek, etkinliğin farklı yaş gruplarını bir araya getirerek hem eğitsel hem de sosyal bir etkileşim ortamı sunduğunu söyledi.

        Erçek, "Katılımcıların yön bulma becerilerini geliştirirken aynı zamanda takım çalışması, dikkat ve hızlı karar verme gibi yetkinliklerini de desteklemeyi amaçladık. Teorik eğitimle başlayan süreci sahada uygulamayla pekiştirerek kalıcı bir öğrenme deneyimi oluşturduk." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Çorum haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Çorum Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

